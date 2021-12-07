Мазепин рассказал о столкновении с Расселлом на «Гран-при Саудовской Аравии»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии».

Мазепин был вынужден сойти с трассы из-за столкновения с Джорджем Расселлом из «Уильямс».

«Там был большой удар, к сожалению. Мы получили преимущество, отказавшись от остановки, я боролся со Строллом. Но затем все произошло внезапно. Впереди оказался болид Расселла, он резко затормозил. Я тоже пытался остановиться, но невозможно сбросить скорость с 200 до нуля. Потом на повторах я увидел, что там был еще один болид, контакта с которым он пытался избежать», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Напарник Мазепина — Мик Шумахер также не смог закончить гонку. Он разбил болид, попав в аварию в одном из поворотов.