Перес о сходе на «Гран-при Саудовской Аравии»: «Нам всем просто не повезло»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес высказался о результате гонки «Гран-при Саудовской Аравии». Он столкнулся с Шарлем Леклером и сошел с дистанции.

«Не лучший уик-энд для команды, мы потеряли много очков, которые бы пригодились в борьбе за Кубок конструкторов. Теперь нужно будет постараться на «Гран-при Абу-Даби».

Нам немного не повезло с первыми красными флагами, но зато мы неплохо провели второй рестарт. Мы смогли обойти Пьера Гасли и Шарля Леклера, но на выходе из третьего поворота нам всем просто не хватило места. В итоге мы с Шарлем зацепились колесами. Неприятный момент, нам всем просто не повезло.

Плохо, что так вышло, нам были нужны эти очки. Поначалу я остался в машине, поскольку думал, что нам еще удастся завести двигатель, но болид перегрелся, поэтому пришлось сойти», — приводит слова Переса Planet F1.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии». Второе место занял напарник Переса - Макс Ферстапппен.