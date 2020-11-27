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Вторую практику «Гран-при Бахрейна» остановили из-за выбежавшей на трассу собаки

19:44
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Вторая сессия свободных заездов «Гран-при Бахрейна» была прервана из-за выбежавшей на трассу собаки.

Изначально практика была приостановлена из-за аварии пилота «Ред Булл» Александра Албона. После того, как обломки болида были убраны с трассы, сессия была возобновлена, но тут же прервана, потому что на трассу выбежала собака. После того, как животное покинуло трассу «Сахир», свободная практика продолжилась.

«Гран-при Бахрейна» проходит с 27 по 29 ноября.

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