Вторую практику «Гран-при Бахрейна» остановили из-за выбежавшей на трассу собаки
19:44
Вторая сессия свободных заездов «Гран-при Бахрейна» была прервана из-за выбежавшей на трассу собаки.
Изначально практика была приостановлена из-за аварии пилота «Ред Булл» Александра Албона. После того, как обломки болида были убраны с трассы, сессия была возобновлена, но тут же прервана, потому что на трассу выбежала собака. После того, как животное покинуло трассу «Сахир», свободная практика продолжилась.
We had a Green Light — briefly— Formula 1 (@F1) November 27, 2020
And then this guy turned up ???
So another red flag for now...#BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/MR0fdWoKod
«Гран-при Бахрейна» проходит с 27 по 29 ноября.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю