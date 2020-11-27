Вторую практику «Гран-при Бахрейна» остановили из-за выбежавшей на трассу собаки

Вторая сессия свободных заездов «Гран-при Бахрейна» была прервана из-за выбежавшей на трассу собаки.

Изначально практика была приостановлена из-за аварии пилота «Ред Булл» Александра Албона. После того, как обломки болида были убраны с трассы, сессия была возобновлена, но тут же прервана, потому что на трассу выбежала собака. После того, как животное покинуло трассу «Сахир», свободная практика продолжилась.

We had a Green Light — briefly



And then this guy turned up ???



So another red flag for now...#BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/MR0fdWoKod — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

«Гран-при Бахрейна» проходит с 27 по 29 ноября.