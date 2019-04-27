Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Азербайджана.

- Приятно выиграть поул на последнем круге, – цитирует Боттаса Autsoport. – "Феррари" была очень быстра. Но Шарль (Леклер) разбил машину во втором сегменте, а наша команда отлично поработала после сложных тренировок. Отрывы небольшие, поэтому все зависело от мелочей. На последнем круге мне удалось поймать слип-стрим. Но также надо без ошибок проехать в поворотах, и у меня все получилось.

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