Вольф не уверен, что какой-то команде «Ф-1» удастся выиграть восемь чемпионских титулов подряд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сомневается, что одной из команд удастся повторить достижение немецкого коллектива и выиграть восемь Кубков Конструкторов подряд.

«Сегодня мы не знаем, кто именно станет нашими соперниками завтра или послезавтра. Все из-за лимита бюджета. Такой и должна быть «Формула-1» — за титул в итоге будут бороться не один и не три коллектива, а около пяти. Не думаю, что кому-то удастся выиграть восемь чемпионатов подряд. Просто потому что правила не позволят. Топ-командам будет сложнее. Не получится просто инвестировать больше соперника и быстрее достигать результатов. И сокращение времени работы в аэротрубе тоже скажется. Команды с последних мест получат на 40-50% времени больше», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

«Мерседес» завоевывал Кубок Конструкторов с 2014 по 2021 год и является лучшей командой по этому показателю в истории чемпионата. На втором месте находится «Феррари», которая выиграла шесть чемпионских титулов подряд с 1999 по 2004 год.

Сезон-2022 немецкий коллектив завершил на третьем месте в зачете конструкторов, набрав 515 очков.