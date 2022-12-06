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Сегодня, 19:15

Гендиректор «Альпин» рассказал, что Алонсо не хотел работать на симуляторе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что гонщик Фернандо Алонсо не хотел работать на симуляторе.

«Гасли будет принимать активное участие в работе на симуляторе, это одно из главных его отличий от Алонсо. Не всем гонщикам нравится работать на симуляторе, но это тоже важный аспект. В этом году было очень много задач, но Фернандо не хотел работать на симуляторе, пускай это и не преуменьшает его талант как пилота», — приводит слова Росси GPBlog.

В сезоне-2022 41-летний испанец занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко.

С 2023 года Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года. Его место в «Альпин» займет француз Пьер Гасли.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/164583/alpine-ceo-confirms-criticism-ocon-alonso-didn-t-do-simulator-work.html
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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