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Сегодня, 18:01

В «Формуле-1» могут изменить систему штрафов за установку лишних моторов

Иван Шитик
Корреспондент
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На этой неделе комиссия «Формулы-1» соберется для обсуждения внесения изменения в регламент чемпионата, сообщает Motorsport.com.

В первую очередь будет обсуждаться тема штрафов за перерасход компонентов силовой установки. В 2022 году только пятеро из 20 пилотов уложились в требования регламента.

Все остальные порой использовали вдвое больше, чем разрешают правила. В командах признают, что действующие ограничения являются слишком строгими с учетом расширения календаря.

В ФИA изучили, как можно изменить регламент в интересах зрелищности. Были выдвинуты несколько предложений. Одно из них состоит в том, чтобы штраф выражался не в потере стартовых позиций, а в дополнительном времени, которое гонщик должен провести у гаража команды по ходу пит-стопа.

Еще один вариант — при установке на машину новой детали запрещать дальнейшее использование старой, которую заменили. Это не позволит в случае неудачной квалификации «бесплатно» получить для гонщика дополнительную силовую установку.

Формула-1
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