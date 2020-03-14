Власти Азербайджана обсуждают перенос «Гран-при» «Формулы-1»

«Гран-при Азербайджана» может быть перенесено, заявила глава пресс-службы министерства спорта страны Самая Мамедова. Это связано с пандемией коронавируса.

— С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавируса приостанавливается работа всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства, — цитирует Мамедову «Интерфакс Азербайджан». — В их число входит ряд олимпийских комплексов, Дворец водных видов спорта и несколько других крупных спортивных объектов страны. В частности, речь идет о чемпионате Европы по карате, турнире Большого шлема по дзюдо, а также «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1».

Ранее были отменены «Гран-при» в Австралии, Вьетнаме и Бахрейне. Руководство «Формулы-1» надеется на проведение этапа в Монако, который должен состояться с 21 по 24 мая. Сроки проведения этапов в Голландии (1-3 мая) и Испании (8-10 мая) остаются под вопросом. «Гран-при Азербайджана» в Баку должно пройти с 5 по 7 июня.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»