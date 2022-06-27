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Сегодня, 10:00

Вильнев сомневается в том, что Леклер способен выдержать борьбу за титул в сезоне-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не способен выдержать борьбу за титул в сезоне-2022.

«Леклер очень быстр, но сейчас он все еще допускает такие ошибки, которые не должен допускать. Например, в Имоле. Станет ли он чемпионом мира? Похож ли он на Макса? Как он справляется с давлением, когда наступает время борьбы за чемпионство? В этом нет уверенности. Это то, что нам еще предстоит выяснить», — приводит слова Вильнева Racingnews365.

Леклер на минувшем «Гран-при Канады» стартовал с 19-й позиции и сумел финишировать пятым, став лучшим пилотом гонки.

В личном зачете «Формулы-1» 24-летний монегаск со 126 очками приблизился к Серхио Пересу («Ред Булл»), который занимает вторую строчку, имея 129 очков. На первом месте находится Макс Ферстаппен — 175 очков.

Источник: https://racingnews365.com/villeneuve-questions-leclercs-title-bid-he-makes-mistakes-that-he-shouldnt
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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