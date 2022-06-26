В «Астон Мартине» готовы предложить новый контракт Феттелю

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что основной пилот команды Себастьян Феттель может получить новый контракт.

«Мы всегда ясно говорили, что хотим продолжать это сотрудничество. Нам бы хотелось, чтобы он оставался в команде как можно дольше.

У нас по-настоящему хорошие отношения, и мы точно не собираемся устанавливать какие-то предельные сроки для принятия решения. Понятно, что если уж слишком все затянуть, начнутся сложности — об этом мы тоже знаем.

Но между нами идет доверительное общение. И с этой точки зрения все в порядке», — цитирует Крака Motorsport.

Действующий контракт 34-летнего немца с командой рассчитан до конца 2023 года.