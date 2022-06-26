Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:27

В «Астон Мартине» готовы предложить новый контракт Феттелю

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что основной пилот команды Себастьян Феттель может получить новый контракт.

«Мы всегда ясно говорили, что хотим продолжать это сотрудничество. Нам бы хотелось, чтобы он оставался в команде как можно дольше.

У нас по-настоящему хорошие отношения, и мы точно не собираемся устанавливать какие-то предельные сроки для принятия решения. Понятно, что если уж слишком все затянуть, начнутся сложности — об этом мы тоже знаем.

Но между нами идет доверительное общение. И с этой точки зрения все в порядке», — цитирует Крака Motorsport.

Действующий контракт 34-летнего немца с командой рассчитан до конца 2023 года.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэббер считает, что «Ред Булл» будет доминировать в сезоне-2022 «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости