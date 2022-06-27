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Сегодня, 12:08

«Формула-1» намерена перейти на экологически чистое топливо в 2026 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Формула-1» рассказала, как продвигается работа по достижению нулевого выброса углерода к 2030 году.

На своем официальном сайте серия сообщила, что снизила углеродный след благодаря удаленной работе телевизионщиков, что позволило сократить перевозку оборудования, а офисы «Ф-1» используют на 100 процентов возобновляемые источники энергии.

«После успешного введения в этом сезоне топлива E10, содержащего 10 процентов этанола, что в целом снижает выбросы CO2. «Ф-1» совместно с партнером Aramco и всеми основными производителями топлива работает над разработкой 100 процентов экологичного топлива, которое будет введено в новую формулу двигателя в 2026 году», — говорится в заявлении «Формулы-1».

Серия намерена работать с «Ф-2 и «Ф-3», чтобы испытать экологически чистые виды топлива.

Также сообщается, что в перспективе планируется построить будущие календари турнира с учетом улучшения логистики грузоперевозок.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.f1-continues-push-to-hit-net-zero-carbon-by-2030-target.7fGtPCNCwOnMFFt9Ys1HAa.html
Формула-1
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