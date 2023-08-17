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Сегодня, 20:32

Вассер заявил, что Леклер слишком импульсивен и не умеет сдерживаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признался, что Шарлю Леклеру не хватает терпения, когда машина не оправдывает его ожиданий.

«Всегда можно добиться большего. Это касается как команды, так и пилотов. Шарль не ожидал, что сезон будет таким, и в начале он пытался выжать из машины больше, чем должен был. Теперь он, кажется, лучше переварил ситуацию. Карлос очень стабилен, поэтому является для нас хорошим ориентиром. Леклер импульсивен, если что-то идет не так, он не сдерживается. Однако лучше успокоиться, прежде чем говорить что-то сгоряча. В пылу борьбы у гонщика нет всей информации, необходимой для формирования окончательного суждения, и не стоит торопиться с выводами, говоря на весь мир. Шарль всегда очень быстр, но в этом году Карлос больше опережал его, чем в прошлом», — приводит слова Вассера Gazzetta dello Sport.

После 12-ти этапов 25-летний монегаск занимает пятую строчку в Личном зачете, набрав 99 очков. Лидирует — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (314 очков).

Источник: https://www.gazzetta.it/motori/ferrari/15-08-2023/ferrari-f1-intervista-vasseur-macchina-2024-nuovo-progetto-e-nuovi-ingegneri.shtml
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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