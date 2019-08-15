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Валттери Боттас: «Я похож на одинокого волка, стараюсь избегать большого скопления людей»

15 августа 2019, 16:10
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, как справляется с трудностями на протяжении сезона.

— Мне кажется, что мне нужно быть более открытым и готовым ко всему новому, следовать своим собственным убеждениям в отношении подготовки к гонкам, а не чужим советам и теориям, — цитирует Боттаса Autosport. — Так что я стараюсь больше концентрироваться на психологических аспектах и сохранять позитивное мышление. Для меня очень важна семья. Мне кажется, что здесь я получаю полную поддержку. Когда мне нужно с кем-то поделиться своими мыслями, я делюсь ими с друзьями. Но главный мой собеседник — парень в зеркале. Возможно, я чем-то похож на одинокого волка, но я все анализирую сам. Я стараюсь избегать большого скопления людей и предпочитаю уединение с велосипедом. Природа меня лечит, это отличный способ очистить сознание.

Боттас на данный момент занимает второе место в чемпионате, имея в активе 188 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58176-valtteri-bottas-ya-odinokiy-volk-obshchatsya-predpochitayu-s-zerkalom

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