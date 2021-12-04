Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» похвалил своего напарника Валттери Боттаса.

«Это непростая трасса, — сказал Хэмилтон в интервью после гонки. — Одна техничная, очень комплексная. То, что здесь построили просто невероятно. На тренировках мы были быстры, но во время квалификации у нас почему-то не было такого темпа, как в свободных практиках. У нас были проблемы с резиной. Я горжусь Валттери (Боттасом — Прим. «СЭ») и его выступлением и тем, как поработала команда отличный результат для нас.

У нас была цель занять первую линию на старте. У меня отличный напарник, лучший из тех, кто у меня бы. Мы с Валттери искали настройки, чтобы у нас был такой шанс. Надеюсь, мы неплохо готовы к борьбе. В гонке борьба с «Ред Буллом» будет плотнее, чем в квалификации. Они стали быстрее, но мы дадим им бой".

Хэмилтон занял первое место, Боттас — второе. Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал третьим.