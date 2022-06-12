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Сегодня, 22:46

Валттери Боттас остался недоволен итогами «Гран-при Азербайджана» для «Альфа Ромео»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвел итоги «Гран-при Азербайджана», отметив слабую работу машины на этапе.

«Мне кажется, с машиной здесь было что-то фундаментально не так — и нам нужно разобраться в причинах случившегося.

Сегодняшняя гонка была для нас очень длинной, поскольку у нас совсем не было скорости. Так что я, очевидно, не слишком доволен тем, как прошел уик-энд. Мы приехали сюда, надеясь на очки, а уезжаем с пустыми руками», — цитирует Боттаса Autosport.

Альфа Ромео
Валттери Боттас
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