Валттери Боттас остался недоволен итогами «Гран-при Азербайджана» для «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвел итоги «Гран-при Азербайджана», отметив слабую работу машины на этапе.

«Мне кажется, с машиной здесь было что-то фундаментально не так — и нам нужно разобраться в причинах случившегося.

Сегодняшняя гонка была для нас очень длинной, поскольку у нас совсем не было скорости. Так что я, очевидно, не слишком доволен тем, как прошел уик-энд. Мы приехали сюда, надеясь на очки, а уезжаем с пустыми руками», — цитирует Боттаса Autosport.