Даниэль Риккьярдо остался доволен своим выступлением на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо остался доволен своим выступлением на «Гран-при Азербайджана».

«Я рад заработать несколько очков для себя и команды — давно я не финишировал в десятке.

Не думаю, что нам хватило бы скорости, чтобы бросить вызов Фернандо Алонсо- на прямой мы сокращали отставание, но он был очень быстр. Надо постараться уменьшить лобовое сопротивление — это наша ахиллесова пята. Думаю, мы добились максимально возможного результата», — цитирует Риккьярдо Autosport.