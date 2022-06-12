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Даниэль Риккьярдо остался доволен своим выступлением на «Гран-при Азербайджана»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо остался доволен своим выступлением на «Гран-при Азербайджана».

«Я рад заработать несколько очков для себя и команды — давно я не финишировал в десятке.

Не думаю, что нам хватило бы скорости, чтобы бросить вызов Фернандо Алонсо- на прямой мы сокращали отставание, но он был очень быстр. Надо постараться уменьшить лобовое сопротивление — это наша ахиллесова пята. Думаю, мы добились максимально возможного результата», — цитирует Риккьярдо Autosport.

Макларен
Даниэль Риккардо
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