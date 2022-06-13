Хорнер высказался о борьбе Ферстаппена и Переса на «Гран-при Азербайджана»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о борьбе Макса Ферстаппена и Серхио Переса на «Гран-при Азербайджана». Ферстаппен выиграл гонку. Перес стал вторым.

«Разница в скорости между двумя нашими машинами в тот момент была очень существенной, — приводит слова Хорнера Racefans. — Мы обсуждали борьбу напарников сегодня утром и просто сказали нашим гонщикам: «Ребята, если вы боретесь между собой, то просто оставляйте друг другу место на трассе». Именно это они сегодня и делали.

При этом воспоминания об инциденте 2018 года еще довольно свежи в памяти. Так что для нас важно, чтобы на данной стадии сезона гонщики могли вести между собой честную борьбу на трассе. Поскольку главным приоритетом было набрать максимально возможное количество очков относительно «Феррари». Ведь мы знаем, насколько у них быстрая машина, и как быстро может измениться ситуация в чемпионате. Поэтому наш командный приоритет сейчас именно таков.

Не думаю, что сегодня имели место жесткие командные приказы. Это был просто вопрос того, что одна наша машина в тот момент была значительно быстрее другой. У Макса в тот момент было значительное преимущество в скорости, в то время как Чеко страдал из-за грануляции задних покрышек».

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. На счету нидерландского гонщика 150 очков. Перес поднялся на вторую строчку, у мексиканца 129 очков.