В «Уильямс» призвали запретить альянсы между командами

Руководительница команды «Формулы-1» «Уильямс» Клэр Уильямс потребовала ограничить возможность сотрудничества между участниками.

— Нам нужно остановить то, что сейчас происходит в спорте — и даже откатить немного назад, — цитирует Уильямс Motorsport. — Нас не устраивает ситуация, при которой чемпионат делится на первый дивизион и второй дивизион.

По такой схеме работают «Альфа Таури» с «Ред Булл». Еще один альянс — «Рейсинг Пойнт» и «Мерседеса». За счет использования деталей более успешных команд «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» получают возможность добиваться лучших результатов, тратя меньшие деньги.