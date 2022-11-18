Риккьярдо будет резервным гонщиком «Ред Булл» в 2023 году

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо станет резервным пилотом команды «Ред Булл» в 2023 году. Это подтвердил в эфире Sky Germany спортивный советник команды Хельмут Марко, сообщает Bild.

Контракт австралийца будет рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

33-летний австралиец выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год. В составе австрийского коллектива он одержал 7 побед, завоевал 3 поул-позиции и 29 раз попадал на подиум.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.