Стало известно, где пройдут спринтерские гонки «Формулы-1» в сезоне-2023

В сезоне 2023 года в «Формуле-1» пройдет шесть спринтерских гонок, сообщает Auto Motor und Sport.

В пятницу, 18 ноября, в Абу-Даби собралась комиссия «Формулы-1», утвердившая список этапов со спринтом, выбрав для этого трассы, где относительно легко обгонять и где промоутеры готовы заплатить дополнительный взнос.

Таким образом, спринты пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Бразилии, США (Остине) и Катаре.

Финальная версия календаря еще должна быть утверждена светом FIA по автоспорту.