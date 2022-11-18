Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:25

Стало известно, где пройдут спринтерские гонки «Формулы-1» в сезоне-2023

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В сезоне 2023 года в «Формуле-1» пройдет шесть спринтерских гонок, сообщает Auto Motor und Sport.

В пятницу, 18 ноября, в Абу-Даби собралась комиссия «Формулы-1», утвердившая список этапов со спринтом, выбрав для этого трассы, где относительно легко обгонять и где промоутеры готовы заплатить дополнительный взнос.

Таким образом, спринты пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Бразилии, США (Остине) и Катаре.

Финальная версия календаря еще должна быть утверждена светом FIA по автоспорту.

Формула-1
0
Читайте также
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
Американский вундеркинд повторил рекорд Овечкина, который держится больше 20 лет
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Абу-Даби»

Риккьярдо будет резервным гонщиком «Ред Булл» в 2023 году
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости