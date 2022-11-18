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Сегодня, 19:20

Шумахер намерен доказать, что его увольнение из «Хаас» было ошибкой

Алина Савинова
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Немецкий гонщик Мик Шумахер намерен доказать «Хаасу», что он принял неверное решение, уволив его.

На пресс-конференции в Абу-Даби 23-летний пилот рассказал о мотивах создания в социальных сетях компании PTW — Prove Them Wrong («Доказать, что они ошиблись»).

«PTW — это тот посыл, который я пробовал донести большую часть нынешнего сезона. У меня ощущение, что я постоянно говорил о желании доказать всем тем, кто в меня не верит, что они ошибаются. Я-то знаю, на что способен, и уже доказывал это в молодежных сериях.

Понятно, что все это очень расстраивает, потому что я сам чувствую, что по-прежнему могу хорошо справляться с работой. Конечно, у нас были взлеты и падения. Но общая тенденция все это время была восходящей. Думаю, также очень важно напомнить, что это всего второй мой сезон", — приводит Motorsport слова Шумахера.

Также гонщик высказался о своем будущем.

«Я хочу оказаться в такой роли, которую буду считать правильной. Это может быть работа резервного пилота или выступления где-то — все это еще нужно будет обсудить и проанализировать. Надеюсь, каких-то новостей можно будет ждать уже скоро», — добавил он.

17 ноября «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с Шумахером по завершении сезона-2022. Его место в команде занял немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/shumakher-natselilsya-dokazat-chto-ego-uvolnenie-iz-haas-bylo-oshibkoj/10401457/
Мик Шумахер
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