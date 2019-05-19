В "Мерседесе" не думают о победе во всех гонках сезона

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что у его команды не стоит задача выиграть 21 гонку в нынешнем сезоне. Пока "Мерседес" побеждал на всех "Гран-при" сезона.

– Нам нужно сохранять скромность и не уноситься в небеса, – цитирует Autosport Вольффа. – Мы провели пять фантастических гонок, пять раз оформили дубль. Но не принимаем это как должное. Это было непросто. Следующая гонка станет большим испытанием, потому что в Монако в последние годы мы были не так хорошо. Помните, насколько силен был "Ред Булл" там в прошлом году? Это их стихия. Нам нужно добиться прогресса.