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Сегодня, 09:42

В «Мерседесе» назвали имена гонщиков молодежной программы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда «Мерседес» назвала семерых участников своей молодежной программы на сезон 2023 года.

В картинге Mercedes будут представлять британец Кензо Крейг, китаец Янпу Чи, испанка Луна Флюкса и уроженец Флориды Алекс Пауэлл. Трое других участников молодежной программы «Мерседес» — датчанин Фредерик Вести (Формула-2), эстонец Пол Арон (Формулы-3) и итальянец Андреа Кими Антонелли (Формула Regional).

«Нам интересно, какого прогресса добьются наши молодые гонщики в этом сезоне. В 2022-м мы увидели несколько выдающихся выступлений, и продолжим поддерживать их развитие. К обнадеживающим результатам можно назвать недавний титул Кими в ближневосточной Формуле Regional. Все наши молодые гонщики находятся на разных, но захватывающих этапах карьеры. Я уверен, что участников программы ждет еще один позитивный год», — приводит слова руководителя команды Тото Вольфа официальный сайт команды.

Сезон-2023 стартует 5 марта с этапа в Бахрейне.

Источник: https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2023/02/mercedes-amg-petronas-f1-team-junior-line-up-announced-2023/
Формула-1
Мерседес
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