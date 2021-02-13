В контракте Ферстаппена с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий голландцу уйти из команды

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в контракте гонщика команды Макса Ферстаппена есть пункт, позволяющий ему уйти в случае, если болид не будет позволять бороться за титул.

«Да, в его контракте есть такой пункт. Не хочу вникать в детали, но, если говорить в целом, то Макс должен получить возможность бороться за победы в гонках и чемпионство. Если у него будет такой шанс, то контракт будет продлен. Если этого не будет, то он станет свободным агентом», — приводит F1Insider слова Марко.

Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2023 года. В сезоне-2020 голландец занял третье место в личном зачете «Формулы-1», проиграв чемпиону Льюису Хэмилтону 134 очка.