Хюлькенберг близок к подписанию контракта с «Астон Мартин»

Нико Хюлькенберг близок к подписанию контракта резервного гонщика с «Астон Мартин», утверждает F1-Insider.

Пилот уже скоро приступит к работе на симуляторе и подключится к процессу доводки машины. При этом он вряд ли будет бывать на всех этапах сезона.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» с 2010 по 2020 год. В сезоне-2020 немецкий гонщик трижды принимал участие в гонках в качестве пилота «Рейсинг Пойнт» (прежнее название «Астон Мартин» — прим. «СЭ»), заменяя основных гонщиков команды.