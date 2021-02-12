Хельмут Марко считает, что Хэмилтону платят слишком много
22:45
Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал подписание нового контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».
«Хэмилтон — слишком дорогое удовольствие для «Формулы-1», — цитирует Марко Autosport. — Такие зарплаты — повод для того, чтобы распространить лимит расходов и на оплату услуг пилотов тоже».
Ранее Хэмилтон подписал контракт на сезон-2021. По неофициальной информации, зарплата британца составит 45,5 миллиона евро + бонусы.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/67868-helmut-marko-hemilton-slishkom-dorogoe-udovolstvie-dlya-formuly-1
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