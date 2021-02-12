Хельмут Марко считает, что Хэмилтону платят слишком много

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал подписание нового контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».

«Хэмилтон — слишком дорогое удовольствие для «Формулы-1», — цитирует Марко Autosport. — Такие зарплаты — повод для того, чтобы распространить лимит расходов и на оплату услуг пилотов тоже».

Ранее Хэмилтон подписал контракт на сезон-2021. По неофициальной информации, зарплата британца составит 45,5 миллиона евро + бонусы.