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Хельмут Марко считает, что Хэмилтону платят слишком много

22:45
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Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал подписание нового контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».

«Хэмилтон — слишком дорогое удовольствие для «Формулы-1», — цитирует Марко Autosport. — Такие зарплаты — повод для того, чтобы распространить лимит расходов и на оплату услуг пилотов тоже».

Ранее Хэмилтон подписал контракт на сезон-2021. По неофициальной информации, зарплата британца составит 45,5 миллиона евро + бонусы.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/67868-helmut-marko-hemilton-slishkom-dorogoe-udovolstvie-dlya-formuly-1

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