В «Формуле-1» назвали примерную дату «Гран-при Майами»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал предполагаемую дату проведения нового этапа чемпионата, «Гран-при Майами».

«Этап в Майами состоится во втором квартале 2022 года. Два этапа в США будет разделять достаточное количество времени», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

18 апреля стало известно, что «Формула-1» заключила 10-летний контракт с трассой в Майами, который начнет действовать с сезона-2022. В календаре «Королевских гонок» есть еще одна гонка в Америке, «Гран-при США», который проходит в Остине. В сезоне-2021 этап в Техасе пройдет с 22 по 24 октября.