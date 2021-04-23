В «Формуле-1» назвали примерную дату «Гран-при Майами»
14:29
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал предполагаемую дату проведения нового этапа чемпионата, «Гран-при Майами».
«Этап в Майами состоится во втором квартале 2022 года. Два этапа в США будет разделять достаточное количество времени», — приводит Sky Sports слова Доменикали.
18 апреля стало известно, что «Формула-1» заключила 10-летний контракт с трассой в Майами, который начнет действовать с сезона-2022. В календаре «Королевских гонок» есть еще одна гонка в Америке, «Гран-при США», который проходит в Остине. В сезоне-2021 этап в Техасе пройдет с 22 по 24 октября.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/12433/12283836/formula-1-stefano-domenicali-on-miami-gp-sprint-qualifying-and-why-three-day-events-are-staying
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