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В «Формуле-1» назвали примерную дату «Гран-при Майами»

14:29
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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал предполагаемую дату проведения нового этапа чемпионата, «Гран-при Майами».

«Этап в Майами состоится во втором квартале 2022 года. Два этапа в США будет разделять достаточное количество времени», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

18 апреля стало известно, что «Формула-1» заключила 10-летний контракт с трассой в Майами, который начнет действовать с сезона-2022. В календаре «Королевских гонок» есть еще одна гонка в Америке, «Гран-при США», который проходит в Остине. В сезоне-2021 этап в Техасе пройдет с 22 по 24 октября.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12433/12283836/formula-1-stefano-domenicali-on-miami-gp-sprint-qualifying-and-why-three-day-events-are-staying

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