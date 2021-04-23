Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин заявил о намерении провести в «Формуле-1» несколько лет

10:46
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
Теги:

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился мнением о своих перспективах в «Формуле-1».

«Я уверен, что проведу как минимум несколько лет в «Формуле-1». Сейчас я вовсе не паникую. Мы с Миком Шумахером в одинаковом положении. «Формула-1» показалась мне очень интенсивной, две квалификации, которые я провел, были весьма насыщенными. У меня мало времени, но происходит очень много. Сейчас я учусь, но впереди еще много работы», — приводит Motorsport-Total слова Мазепина.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2021. В первой гонке россиянин выбыл на первом круге, во второй гонке он финишировал 17-м.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/keine-panik-masepin-will-mindestens-ein-paar-jahre-in-der-formel-1-bleiben-21042301

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд