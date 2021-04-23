Мазепин заявил о намерении провести в «Формуле-1» несколько лет

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился мнением о своих перспективах в «Формуле-1».

«Я уверен, что проведу как минимум несколько лет в «Формуле-1». Сейчас я вовсе не паникую. Мы с Миком Шумахером в одинаковом положении. «Формула-1» показалась мне очень интенсивной, две квалификации, которые я провел, были весьма насыщенными. У меня мало времени, но происходит очень много. Сейчас я учусь, но впереди еще много работы», — приводит Motorsport-Total слова Мазепина.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2021. В первой гонке россиянин выбыл на первом круге, во второй гонке он финишировал 17-м.