Руководитель «Мерседеса» Вольф признался, что мог продать акции команды в 2020 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что мог принять решение о продаже акций команды в 2020 году.

«Я остаюсь в душе финансовым инвестором. Мне нравится работать с людьми, развивать бизнес. «Формула-1» была для меня проектом. Мой план заключался в том, чтобы продать акции команды к концу 2020 года и завершить работу.

Я думал об этом весь год. Осенью решил, что не хочу уходить из «Формулы-1». Мне нравится чувствовать связь с людьми, я получаю удовольствие, развивая команду и добиваясь успеха. В течение года я пришел к выводу, что хочу этим заниматься и дальше. В итоге я отказался от продажи доли», – цитирует Вольфа The Race.

В настоящее время Вольф является совладельцем команды. Акциями также владеют концерн «Даймлер» и компания Ineos.

С 2017 по 2020 год чемпионом «Формулы-1» становился пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. С 2014 года команда не проигрывает в Кубке конструкторов.