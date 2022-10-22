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Сегодня, 06:59

Леклер показал лучший результат на второй практике «Гран-при США»

Сергей Разин
корреспондент
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В Остине завершилась вторая практика «Гран-при США».

Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, на втором месте Валттери Боттас из «Альфа Ромео», замкнул тройку лучших пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал седьмой результат.

Отметим, тренировка прошла на шинах, которые тестировали к 2023 году. Пилоты не знали, на каком составе шин работали.

«Гран-при США» пройдет в ночь с 23 на 24 октября.

Формула-1
Валттери Боттас
Даниэль Риккардо
Шарль Леклер
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