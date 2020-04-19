В Барселоне готовы провести «Гран-при» без зрителей

Руководитель автодрома в Барселоне Хоан Фонсере заявил о готовности организаторов провести «Гран-при Испании» в 2020 году без зрителей, но с одним условием.

— Мы уже обсуждали различные сценарии с руководством «Ф-1» и готовы провести одну или несколько гонок без зрителей, — рассказал Фонсере SoyMotor. — Понижение взноса за проведение «Гран-при» компенсирует нам часть потерь, но в полном объеме их возместить все равно не удастся. В свете этого, а также наших конкурентных преимуществ мы просим у Liberty Media гарантий того, что гонка в Барселоне состоится в 2021-м, 2022-м, 2023-м и 2024-м.

В прошлом году каталонский трек с трудом сохранил место в календаре, в последний момент получив финансирование от местных властей.