«Уильямс» показал ливрею болида на новый сезон

Команда «Формулы-1» «Уильямс» представила ливрею болида, на котором выступит в новом сезоне.

Модель получила название FW46. Новая машина, как и в прошлом году, раскрашена преимущественно в синие цвета с белыми вставками логотипов. Однако на переднем антикрыле и боковых понтонах появилась красно-белая линия. Как отмечает пресс-служба «Уильямс», она является знаком британской идентичности команды и отсылает к болидам FW10 (1985 год) и FW19 (1997 год).

В сезоне-2024 британскую команду будут представлять 27-летний Алекс Албон и 23-летний Логан Сарджент. В 2023 году «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 28 очков.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.