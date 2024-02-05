«Ред Булл» начала внутреннее расследование после обвинений в адрес Хорнера о неподобающем поведении

«Ред Булл» начала внутреннее расследование в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.

Как сообщает F1-Insider.com, целью является сбор информации после обвинения со стороны одной из сотрудниц в неподобающем поведении.

«Процессом, который уже идет, занимается юрист со стороны. Компания относится к таким вопросам крайне серьезно», — сказано в заявлении «Ред Булл».

Сам Хорнер в комментарии De Telegraaf заявил, что полностью отрицает обвинения.

50-летний британец занимает пост руководителя «Ред Булл» с 2005 года.