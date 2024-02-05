В «Формуле-1» изменили формат спринтерского уик-энда

На заседании Комиссии «Формулы-1», состоявшемся 5 февраля в Лондоне, был утвержден новый формат гоночного уик-энда со спринтом.

С 2024 года по пятницам будет проходить единственная тренировка и спринт-квалификация. В субботу — спринт и основная квалификация перед гонкой, в воскресенье — гонка.

Помимо этого, Комиссия увеличила количество силовых установок, которые пилот может использовать за один сезон без штрафа — с сезона-2024 их будет четыре, а не три, как ранее. Также были изменены правила использования DRS — теперь активация данной системы в гонках возможна через один круг после старта или рестарта (до этого было через два).

Изменения должны быть формально утверждены на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта (FIA). Оно состоится 28 февраля.