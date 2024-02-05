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5 февраля, 23:58

В «Формуле-1» изменили формат спринтерского уик-энда

Алина Савинова
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На заседании Комиссии «Формулы-1», состоявшемся 5 февраля в Лондоне, был утвержден новый формат гоночного уик-энда со спринтом.

С 2024 года по пятницам будет проходить единственная тренировка и спринт-квалификация. В субботу — спринт и основная квалификация перед гонкой, в воскресенье — гонка.

Помимо этого, Комиссия увеличила количество силовых установок, которые пилот может использовать за один сезон без штрафа — с сезона-2024 их будет четыре, а не три, как ранее. Также были изменены правила использования DRS — теперь активация данной системы в гонках возможна через один круг после старта или рестарта (до этого было через два).

Изменения должны быть формально утверждены на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта (FIA). Оно состоится 28 февраля.

Формула-1
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