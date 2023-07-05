Вольфф: «Для Хэмилтона нет пределов. «Мерседес» задолжал ему 8-й титул»

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф высоко оценил результаты Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1».

Контракт с семикратным чемпионом истекает в конце сезона-2023.

«Безусловно, это самая важная личность в нашем спорте. Это многогранный человек: не только гонщик и чемпион, он выступает за многообразие, за экологию. Для Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. Он является одним из наиболее впечатляющих людей, личностей, что я встречал. Мы задолжали ему восьмой титул», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

В сезоне-2023 Хэмилтон занимает четвертое место в лчином зачете, набрав 106 очков. На первой строчке пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (229).