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Тото Вольфф рассказал о статусе переговоров по контракту с Хэмилтоном

11:58
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о статусе переговоров по новому контракту с пилотом команды, Льюисом Хэмилтоном.

— Переговоры продолжаются, не хочу называть конкретную дату их завершения, — приводит The-Race слова Вольффа. — Мы с Льюисом ладим, но чтобы уладить детали контракта нужно время. Сейчас гонки проходят одна за другой, нам не хочется отвлекаться на переговоры. Когда будет перерыв, мы сосредоточимся на обсуждении деталей, но я не знаю, когда мы объявим о подписании. Есть один дедлайн — конец года, мы хотим с уверенностью начать 2021 год.

Нынешний контракт Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца сезона-2020.

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