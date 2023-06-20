Вольфф: «Более крупную партию обновлений привезем на этап в Сильверстоуне»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о программе обновлений болида на нынешний сезон.

«Более крупную партию обновлений мы привезем на этап в Сильверстоуне, еще один пакет обновлений должен быть готов до летнего перерыва в чемпионате. На самом деле просто процесс обучения и изучения заметно ускорился после того, как мы изменили архитектурную концепцию болида. Так что в четырех следующих гонках мы должны сделать неплохой шаг вперед.

Думаю, мы стали лучше понимать данные симуляций, которые теперь лучше коррелируются с тем, что мы видим на трассе. И мы смогли прибавить, потому что в последние полтора года это было проблемой», — приводит слова Вольффа ESPN.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.