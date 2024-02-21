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21 февраля, 16:17

Вольфф — о расследовании в отношении Хорнера: «Это проблема всей «Формулы-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал расследование в отношении главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Самое важное на данном этапе, когда в «Ред Булл» уже начали внутреннее расследование, завершить его соответствующим образом, действуя в условиях прозрачности. Это то, над чем мы должны работать. Посмотрим, каким будет итог, что это будет значить для «Формулы-1» и какие уроки мы извлечем. Текущая ситуация — это проблема всей «Формулы-1» и каждого человека, который там работает», — приводит слова Вольффа Racingnews365.

Вольфф отметил, что «Формула-1» и команды выступают за инклюзивность, равенство и справедливость.

Ранее стало известно, что сотрудница «Ред Булл» обвиняет Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. Команда начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

Формула-1
Ред Булл
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