Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, Норрис стал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Второе время показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. На третьей позиции расположился Карлос Сайнс из «Феррари».

Во время вечерней сессии представляющего «Уильямс» Логана Сарджента сильно развернуло в девятом повороте. Он избежал столкновения с барьером, однако досрочно завершил тесты. У Ланса Стролла из «Астон Мартин» оторвалось левое зеркало заднего вида, на обломки которого наехал пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг. Однако после этого инцидента обошлось без желтых и красных флагов.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

«Формула-1»

Предсезонные тесты 2024 года. Бахрейн

Первый день. Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,344 (143 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)

4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (52)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (54)

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77)

9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57)

10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,527 (62)