Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, Норрис стал вторым
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Второе время показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. На третьей позиции расположился Карлос Сайнс из «Феррари».
Во время вечерней сессии представляющего «Уильямс» Логана Сарджента сильно развернуло в девятом повороте. Он избежал столкновения с барьером, однако досрочно завершил тесты. У Ланса Стролла из «Астон Мартин» оторвалось левое зеркало заднего вида, на обломки которого наехал пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг. Однако после этого инцидента обошлось без желтых и красных флагов.
Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.
«Формула-1»
Предсезонные тесты 2024 года. Бахрейн
Первый день. Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,344 (143 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)
4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (52)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (54)
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57)
10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,527 (62)