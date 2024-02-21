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21 февраля, 14:30

Ферстаппен стал лучшим с утра в первый день тестов в Бахрейне, Леклер — второй

Алина Савинова
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам утренней части первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», который преодолел наибольшую дистанцию (77 кругов).

За 15 минут до окончания сессии технические проблемы возникли у пилота «Уильямс» Алекса Албона. У болида Албона упала мощность, и ему пришлось остановиться в безопасном месте вне трассы. После этого гонщик уже не появлялся на треке.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. По итогам прошлого сезона чемпионат выиграл Ферстаппен, вторым стал его партнер по команде Серхио Перес, третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

«Формула-1»

Предсезонные тесты. Бахрейн

Утренняя сессия

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,548 (66 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (64)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (77)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,110 (56)

5. Юки Цунода («РБ») +1,588 (64)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,682 (47)

7. Валттери Боттас («Заубер») +1,883 (68)

8. Алекс Албон («Уильямс») +2,039 (40)

9. Эстебан Окон («Альпин») +2,129 (60)

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,144 (66)

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
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