Тото Вольфф: «Приход Феттеля станет для «Рейсинг Пойнт» большой удачей»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о возможном переходе пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт». Немец покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020 и станет свободным агентом. Сообщалось, что он может заменить Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт».

Вольфф также является одним из акционеров «Рейсинг Пойнт».

— Я знаю, что переговоры продолжаются, — цитирует GrandPX Вольффа. — Заменить Переса сложно, он — важная часть команды, однако подписание Феттеля будет большой удачей для «Рейсинг Пойнта», который со следующего года станет «Астон Мартином», ведь Себастьян — представитель Германии, второго по значимости рынка для компании. Тем не менее, я не хочу обсуждать это решение с командой.