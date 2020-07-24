Тото Вольфф: «Джордж Расселл есть в долгосрочных планах «Мерседеса», но не на 2021 год»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о пилоте «Уильямса» Джорджа Расселла, являющегося воспитанником юниорской программы немецкой команды.

— У Джорджа есть трехлетний контракт с «Уильямсом», он будет выступать там еще один сезон, а Клэр Уильямс четко дала понять, что видит в нем важного члена команды, — цитирует Autosport.com Вольффа. — Мы со своей стороны также должны уважать контрактные обязательства. Мы знали, на что способен Джордж, «Уильямс» дал ему возможность попасть в «Формулу-1», поэтому мы уважаем решение этой команды. При этом, если Расселл вдруг окажется свободен, это не значит, что мы гарантированно найдем ему место в «Мерседесе». У нас есть Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, лояльность для нас важна. Джордж Расселл входит в планы «Мерседеса» в долгосрочной перспективе, но не в 2021 году.