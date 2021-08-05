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«Гран-при Венгрии» останется в календаре «Формулы-1» до 2037 года

18:27
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Организаторы «Гран-при Венгрии» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта на проведение гонки до 2037 года, утверждает Race Fans.

За это время на «Хунгароринге» возведут новые трибуны вдоль главной прямой, а также полностью реконструируют зону паддока. Строительные работы начнутся весной следующего года и пройдут в три этапа. Первый завершится к концу июля, а в 2023 году начнется второй этап реконструкции.

«Гран-при Венгрии» на трассе «Хунгароринг» впервые состоялся в 1986 году, и с тех пор гонка постоянно входила в календарь чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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