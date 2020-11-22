The Sun: Хэмилтон будет удостоен рыцарского звания
12:17
Имя Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, включено в список граждан Великобритании, которые будут удостоены рыцарского звания, утверждает The Sun.
Теперь для этого нет никаких препятствий, поскольку налоговые дела гонщика в полном порядке, и в правительственном комитете по наградам это поддержали.
Проблемой мог стать тот факт, что налоги со многих своих доходов гонщик платит не в Великобритании, а в нескольких других странах. Но Почетный комитет закончил изучение этого вопроса и пришел к выводу, что ситуация с налогами Хэмилтона не препятствует получению рыцарского звания.
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