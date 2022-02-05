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Сегодня, 20:28

Технический директор «Хааса» рассказал о сложностях при создании нового болида

Анна Горшкова
Корреспондент

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал о процессе создания машины под новый технический регламент «Формулы-1».

«Ключевым аспектом стала работа над аэродинамическими показателями, так как изменения очень большие. Поначалу потери были огромными, и перед нами стояла задача вернуть прижимную силу. Другой фактор — понимание новых шин, которые также довольно сильно отличаются.

И последнее по порядку, по не по значению — вес. Это стало большой проблемой — полагаю, для всех. Изменились покрышки, диски, тормоза, требования к безопасности, корпус и так далее, что сильно увеличило массу. Мы приложили много усилий, пытаясь сдержать данный показатель, что очень важно. Пожалуй, это самый сложный болид для разработки за последние 20 лет", — приводит слова Реста Motorsport Week.

За «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

В пятницу, 4 февраля, команда представила болид на сезон-2022 «Формулы-1». Машина получила название VF22.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/02/05/weight-a-real-struggle-on-2022-f1-cars-resta/
Формула-1
Хаас
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