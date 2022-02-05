Филипе Масса возглавил Комиссию гонщиков «Формулы-1»

Вице-чемпион «Формулы-1» Филипе Масса возглавил Комиссию гонщиков, сменив в этой должности Тома Кристенсена.

«Новый президент ФИА пригласил меня стать президентом Комиссии гонщиков. Я очень рад, ведь сделать предстоит очень много, в этом нет сомнений.

Надо продолжать улучшать аспекты автоспорта, связанные с работой гонщиков, заниматься такими вопросами, как гоночные лицензии и подход к начислению баллов, а также необходимо постоянно повышать стандарты безопасности.

Такой вопрос, как возраст гонщиков, в котором они начинают выступать в юниорских категориях, тоже требует внимания. И хочу сказать, что не перестану заниматься картингом — теперь я продолжу работать в этой области в качестве консультанта», — цитирует Массу RaceFans.