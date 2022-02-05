Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:00

Филипе Масса возглавил Комиссию гонщиков «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент

Вице-чемпион «Формулы-1» Филипе Масса возглавил Комиссию гонщиков, сменив в этой должности Тома Кристенсена.

«Новый президент ФИА пригласил меня стать президентом Комиссии гонщиков. Я очень рад, ведь сделать предстоит очень много, в этом нет сомнений.

Надо продолжать улучшать аспекты автоспорта, связанные с работой гонщиков, заниматься такими вопросами, как гоночные лицензии и подход к начислению баллов, а также необходимо постоянно повышать стандарты безопасности.

Такой вопрос, как возраст гонщиков, в котором они начинают выступать в юниорских категориях, тоже требует внимания. И хочу сказать, что не перестану заниматься картингом — теперь я продолжу работать в этой области в качестве консультанта», — цитирует Массу RaceFans.

Фелипе Масса
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ральф Шумахер сомневается, что Мазепин сможет помочь «Хаасу» в улучшении болида
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости