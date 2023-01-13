«Ред Булл» уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов в «Формуле-1»

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» уволила 154 человека за время действия ограничения расходов команд, сообщает Crash.

По информации источника, «Мерседес» за это время уволил 59 человек.

В «Мерседесе» штат формульного коллектива выше на 300 сотрудников, однако в среднем сотрудники «Ред Булл» зарабатывают больше — средняя оплата труда работника «Ред Булл» составляет 173 тысячи долларов в год, в то время как сотрудники «Мерседеса» в среднем зарабатывают всего 133 тысячи долларов.

«Ред Булл» получил штраф в 7 миллионов долларов и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.

По итогам сезона-2022 австрийский коллектив выиграл Кубок Конструкторов, набрав 759 очков. А пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира (454 очка).