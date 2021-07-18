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Столкновение между Хэмилтоном и Ферстаппеном будет расследовано

17:21
Столкновение между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Фото Reuters
Столкновение между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Фото Reuters
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Стюарды «Гран-при Великобритании» будут расследовать столкновение между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Инцидент привел к вылету Ферстаппена с трассы уже на первом круге. Он был вынужден прекратить борьбу, а гонку остановили.

О времени возобновления в гонки будет объявлено дополнительно. Также будет сообщено, применят ли к Хэмилтону санкции.

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Евгений Петров все материалы автора

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