Столкновение между Хэмилтоном и Ферстаппеном будет расследовано
17:21
Стюарды «Гран-при Великобритании» будут расследовать столкновение между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Инцидент привел к вылету Ферстаппена с трассы уже на первом круге. Он был вынужден прекратить борьбу, а гонку остановили.
О времени возобновления в гонки будет объявлено дополнительно. Также будет сообщено, применят ли к Хэмилтону санкции.
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