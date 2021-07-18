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«Гран-при Великобритании» остановлен после аварии Ферстапенна на первом круге

17:15
Макс Ферстаппен и его болид после вылета. Фото «Формула-1»
Макс Ферстаппен и его болид после вылета. Фото «Формула-1»
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Гонка на «Гран-при Великобритании» остановлена. Это произошло после аварии пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на первом круге.

Нидерландский автогонщик вылетел с трассы после контакта с болидом гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он смог самостоятельно покинуть болид. При этом его все же отправили в больницу.

О времени возобновления в гонки станет известно дополнительно.

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Евгений Петров все материалы автора

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