«Гран-при Великобритании» остановлен после аварии Ферстапенна на первом круге
17:15
Гонка на «Гран-при Великобритании» остановлена. Это произошло после аварии пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на первом круге.
Нидерландский автогонщик вылетел с трассы после контакта с болидом гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он смог самостоятельно покинуть болид. При этом его все же отправили в больницу.
О времени возобновления в гонки станет известно дополнительно.
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