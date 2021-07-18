«Гран-при Великобритании» остановлен после аварии Ферстапенна на первом круге

Гонка на «Гран-при Великобритании» остановлена. Это произошло после аварии пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на первом круге.

Нидерландский автогонщик вылетел с трассы после контакта с болидом гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он смог самостоятельно покинуть болид. При этом его все же отправили в больницу.

О времени возобновления в гонки станет известно дополнительно.