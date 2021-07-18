Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с Хэмилтоном

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен вылетел с трассы уже на первом круге гонки «Гран-при Великобритании». Это произошло после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Нидерландский автогонщик сумел покинуть разбившийся болид и поприветствовал публику. При этом его все же отправили в больницу из предосторожности.

Гонка на данный момент остановлена. Возобновить ее планируют примерно через 15 минут.