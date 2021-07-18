Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с Хэмилтоном
17:28
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен вылетел с трассы уже на первом круге гонки «Гран-при Великобритании». Это произошло после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Нидерландский автогонщик сумел покинуть разбившийся болид и поприветствовал публику. При этом его все же отправили в больницу из предосторожности.
Гонка на данный момент остановлена. Возобновить ее планируют примерно через 15 минут.
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